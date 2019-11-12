يستحوذان على هاتفه بالاحتيال والتهديد

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي شخصين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، بتهم السرقة بالإكراه في الطريق العام، وحمل سلاح والتهديد بالقتل، بعدما استوليا عن طريق الحيلة على هاتف أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من آسيوي عن واقعة سرقة بالإكراه في منطقة جبل علي، حيث أفاد المجني عليه أنه أثناء تواجده مع أصدقائه اقترب منه المتهمان وتحدثا معه في عدة موضوعات، وبعدها طلب المتهم الأول هاتفه لإجراء مكالمة، إلا أنه منح الهاتف للمتهم الثاني الذي لاذ بالفرار وحاول المجني عليه وأصدقاؤه اللحاق به إلا أنه توقف وأخرج سكيناً وهددهم بالقتل، ثم عاودوا اللحاق بالمتهم الأول والإمساك به، وعلى الفور حضرت الشرطة وبالبحث في أرجاء المكان عثر على المتهم الثاني بحوزته سكين.