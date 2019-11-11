اقتصادية رأس الخيمة تصادر عطوراً مقلدة بقيمة 33 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

في ظل الجهود المبذولة من إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، للحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تتخذ من الإمارات منصة لمزاولة أنشطتها التجارية ضبط مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية مزرعة في منطقة "شمل" بإمارة رأس الخيمة يتم استخدامها من قبل جنسيات آسيوية كمستودع لتخزين للعطور المقلدة والتي بلغ عددها 119.960 عبوة مقلدة لـ 18 علامة تجارية، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 33 مليون درهم، فيما بلغ عدد العبوات المعبأة لوكلاء غير معروفين 25 ألف عبوة، ومن هذا المنطلق فإن الحملة مستمرة لحين التعرف على كافة وكلاء العلامات التجارية.

وتفصيلاً، أوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، أن عمليات التفتيش مستمرة يومياً على الأسواق بالفترة الصباحية والمسائية، وفيما يتعلق بالضبطيات جراء شكاوى أصحاب العلامات التجارية، فإن قسم الحماية التجارية استقبل مكالمة من إحدى شركات العلامات التجارية بوجود مزرعة في رأس الخيمة تقوم بتخزين عبوات من العطور المقلدة، حيث بادر مفتشو الإدارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - إدارة التحريات والمباحث الجنائية (قسم الجريمة المنظمة) بمداهمة الموقع المُشتكى عليه، بحصر جميع العبوات المقلدة، ليتم لاحقا عملية إتلافها.

وأكد عليون بأن فريق المفتشين بذل جهود متواصلة لمدة أسبوع في عملية التحري والدقة في التأكد من بيان المعلومة الواردة، الموقع والجنسيات القائمة، وأكد على دور إدارة الرقابة والحماية التجارية الجوهري في التصدي لهذه السلوكيات المخالفة، ومنع انتشارها في الإمارة.

وأوضح يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية، أن القسم أجرى ضبطيات عدة خلال ثلاث أرباع من العام الجاري بلغت 26 منشأة تجارية ممن تبيع بضائع مقلدة تحمل شعارات لشركات عالمية منها مرسيدس، وكارتييه، وفان كليف، وشوميت، ولويس فيتون، وكفالو، وقواطع كهربائية هاجر وايتن، وسابس، وآبل. وقامت الدائرة بدورها بتوجيه إنذار أولي للمحلات المرصودة وإلزامهم بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة.