يقود بسرعة 248 كلم لـ «ظروف طارئة»!

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام خليجي بالقيادة بسرعة جنونية، بلغت 248 كيلو متراً في الساعة، وحددت جلسة يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

واعترف المتهم أمام هيئة محكمة الاستئناف، بالقيادة بهذه السرعة الجنونية، مؤكداً أن ذلك الفعل كان نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادته، حيث دفعته إلى عدم التفكير في العواقب التي قد تطاله. وطالب هيئة المحكمة بالرأفة والرحمة، وتخفيف الحكم الابتدائي لمحكمة أول درجة، والذي قضى بمعاقبة بغرامة 20 ألف درهم، مؤكداً ندمه على فعلته، ووعد بعدم تكرارها.