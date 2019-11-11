يعتدون على المجني عليه ويستولون على 3500 درهم بالإكراه

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي، شخصاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، بتهمة السرقة بالإكراه، بعدما تبين أن المتهم قام مع آخرين هاربين، بسرقة 3500 درهم، وهاتف نقال بقيمة ألف درهم، وقاموا بالاعتداء على المجني عليه بضربه على عينه اليسرى، ولاذوا بالفرار.

ووفقاً لتفاصيل البلاغ، أشار المجني عليه إلى أنه في نفس يوم الواقعة مساء، التقى المتهم وآخرين، وقاموا بالاعتداء عليه في مناطق متفرق من جسده، ولكموه على عينه اليسرى، بعد ما قاموا بسرقته وبتهديده في حال قام بإبلاغ الشرطة، إلا أنه توجه إلى مركز شرطة المرقبات في نفس اليوم، وطُلب منه تقرير طبي، وبالرجوع إلى مكان الحادث، تبين عدم وجود كاميرات، وبجمع الاستدلالات، تم التوصل لهوية المتهمين.