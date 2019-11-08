قتله بيديه ورجليه بسبب نومه في مكانه

المصدر: دبي- شيرين فاروق

لم يتوقع متهم آسيوي الجنسية أنه سيتحول إلى قاتل بعد أن راح يضرب زميله بيديه ورجليه حتى فارق الحياة بسبب تحذيره له بعدم النوم مكانه في ساحة رملية .

حيث عثر على جثة المجني عليه بعد ساعات من الواقعة.



ووفقاً لأوراق القضية أحالت النيابة العامة في دبي آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة الغير المفضي إلى الموت، حيث اعترف المتهم بالواقعة، فيما أكد شهود الإثبات أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بوجود جثة ملقاة في ساحة رملية بمنطقة القوز الصناعية خلف إحدى السيارات وبالانتقال وجمع الاستدلالات تم تحديد هوية المتهم والمنطقة التي يتردد عليها وألقي القبض عليه.

واعترف المتهم أنه في ليلة الواقعة شاهد المجني عليه نائماً مكانه في الساحة الرملية وكان قد حذره مراراً وتكراراً بعدم النوم مكانه إلا أن المجني عليه لم ينصع لكلامه، حيث قام المتهم بدفعه برجله لإيقاظه وذهب إلى دورة المياه إلا أن المجني عليه استمر في النوم في نفس المكان فقام المتهم الذي أقر أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية بركله وضربه بيديه ورجليه في أنحاء متفرقة من جسمه وذهب إلى سيارة «بيك اب» ونام بداخلها واستيقظ في اليوم التالي ولاحظ تجمهر بعض العمال على المجني عليه وعندما اقترب منهم علم أنه فارق الحياة فلاذ بالفرار.





