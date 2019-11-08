إدانة محامٍ رفع صوته داخل محكمة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، حكم مجلس تأديب المحامين، بالتنبيه كتابياً على محامٍ ولفت نظرة، بعد إدانته بتهمة رفع صوته داخل قاعة المحكمة، وذلك أثناء نظر الهيئة القضائية لدعوى متداولة.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة، محامياً إلى مجلس تأديب المحامين، بوصف أنه لم يلتزم بتقاليد مهنة المحاماة.

وذلك بأن لم يسلك سلوكاً يليق مع كرامة القضاء في دعوى جزائية منظورة أمام المحكمة، بأن قام برفع يديه والصراخ بالجلسة المنظورة، وكان من شأنه تعطيل الإجراءات القضائية، والإخلال بسير العدالة، الأمر الذي يشكل جنحة بالمادتين 35/‏2، 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.