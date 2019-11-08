خليجي يتزعم عصابة لسرقة المارة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي خليجي إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه من أحد المارة، حيث استولى على مبلغ 2500 درهم، فيما أشهر أحد شركائه «هارب» سكيناً في وجهه لإخافته أثناء خروجه من المسجد في منطقة بر دبي.

وتفصيلاً أفاد المجني عليه: «بأنه في يوم الواقعة هاجمه شخص خليجي ومعه 4 أشخاص آخرين وقام بمسكه من قميصه واستولى منه على 2500 درهم وبطاقة الهوية، وكان هناك شخص آخر ممسك بسكين رفعه فوق رأسه لإخافته، وبين أنه طلب من الجناة استعادة بطاقة الهوية فقام المتهم بإلقائها على الأرض، ولاذوا بالفرار، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم الذي تبين أنه اعتاد على السرقة من المارة».