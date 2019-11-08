متعاطٍ يقود بالاتجاه المعاكس ويعتدي على رجل شرطة

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة أثناء أداء واجبه، وارتكاب جرائم تعاطي المخدرات وقيادة مركبة من دون لوحات في الاتجاه المعاكس، والقيادة تحت تأثير المخدر، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق المتهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم «شاب خليجي»، تهم: التعدي على موظف عام «أحد العاملين في الأجهزة الشرطية» بأن قام بدفعه خلال تأدية وظيفته مسبباً له إصابات متفاوتة، وتعاطي المؤثر العقلي «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأتلف عمداً مركبة مملوكة للأجهزة الأمنية الشرطية بأن جعلها غير صالحة للاستعمال.

والقيادة تحت تأثير المؤثر العقلي، وقيادة مركبة عكس الاتجاه على الطريق العام، والقيادة بصورة من شأنها تعريض مرتادي الطريق للخطر، وقيادة مركبة من دون لوحات، وعدم إطاعة الأوامر الصادرة له من موظف عام، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد السير والمرور وآدابه، وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

معاقبة

وقضت محكمة أول درجة، حضورياً بمعاقبة المتهم عن جريمة التعدي على رجال الشرطة بالسجن 3 سنوات، وعن جريمة تعاطي مؤثر عقلي بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وعن جريمة إتلاف المركبة عمداً بالحبس 6 أشهر، وعن جرائم تعريض حياة مرتادي الطريق للخطر والقيادة بعكس اتجاه السير وعدم التوقف.

وكذلك عدم الالتزام بقواعد السير والمرور بالحبس لـ 3 أشهر، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المؤثر العقلي بالحبس لـ 3 أشهر وبغرامة 1000 درهم، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام ومن دون لوحة أرقام بتغريمه مبلغ 500 درهم، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لعام وحرمانه من استخراجها بعد انتهاء مدة سريانها، وألزمته رسم الدعوى.

فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف 6 أشهر عن الاتهام بتعديه على موظف عام وتغريمه 20 ألف درهم عن القيادة تحت تأثير المؤثر العقلي وبإيقاف رخصة قيادته لـ 6 أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية المستحقة.