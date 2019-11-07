3 أشهر حبساً وغرامة 50 ألفاً لخليجي ركل شاباً وكسر أنفه

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس خليجي 3 أشهر وإلزامه بسداد مبلغ 50 ألف درهم، وهي عبارة عن دية للمجني عليه الشاب عربي الجنسية، وذلك لقيام المتهم بإحداث عاهة مستديمة بالخطأ بالاعتداء عليه بالضرب وركله، مما أدى إلى كسر أنفه وإحداث عجز بنسبة 25% وفق تقرير الطبيب الشرعي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الخليجي بالاعتداء بالضرب على شاب عربي ونتج عنه عاهة مستديمة في أنفه، وبسؤال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة قرر أنه أثناء وجوده بمزرعة في عجمان مع مجموعة من الأصدقاء حضر المتهم بمركبته، وكان يحدث صوتاً مزعجاً بواسطة بوق مركبته، فقال لصاحب المزرعة بأن قائد المركبة يسبب إزعاجاً وضجيجاً، وبعدها قام الجاني بركل المجني عليه في وجهه ولم يفق إلا وهو في المستشفى.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه قام بدفع المجني عليه فقط بعد أن قام هو بدفعه أيضاً، وبسؤال الشاهد أفاد بأن المتهم حضر بمركبته وسبب إزعاجاً من خلال استعماله بوق السيارة، وقال المجني عليه: «لا تسوي إزعاج»، ثم قام المتهم بركله بواسطة رجله اليمنى على وجهه، مما تسبب بحدوث إصابة به، ثم قام أصدقاؤه بنقله إلى المستشفى.