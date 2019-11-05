يزوّر توقيع شريكه لاستخراج تصاريح عمل

المصدر: دبي - البيان

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية اتهام شريك آسيوي بتزوير محررات رسمية عبارة عن 6 تصاريح منسوب صدورها لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وذلك بأن قام المتهم بتزوير توقيع شريكه على تلك المستندات بغرض استعمالها لجلب عمالة باسم الشركة. وتعود تفاصيل الواقعة حسب أقوال المجني عليه الذي شهد بأنه شريك بنسبة 51% في إحدى الشركات الاستثمارية، وإن المتهم شريك بنسبة 49 % في الشركة التي تم تأسيسها في عام 2016.

حيث حضر المتهم إليه قبل 3 سنوات وطلب منه أن يقوم باستخراج تأشيرات عمل لأحد الأشخاص إلا أنه رفض حتى حضرت إليه احدى الموظفات وأخبرته أن المتهم استخرج لها تصريح عمل على كفالة الشركة، وعندما راجع الأمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين اكتشف واقعة تزوير على 6 تصاريح عمل.