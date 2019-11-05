طلبت منه غسل المركبة فسرق 3 آلاف درهم

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي عامل نظافة من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، بعد أن اعترف بقيامه بسرقة 3 آلاف درهم من سيارة مديرة الشركة التي يعمل بها بعد أن طلبت منه تنظيفها، وأنه قام بتحويل المبلغ في نفس الوقت إلى بلده.

وتفصيلاً أفادت المبلِّغة من الجنسية العربية، والتي تعمل مديرة بإحدى الشركات الكائنة في مركز اختصاص بر دبي، أنها منحت مفاتيح سيارتها إلى عامل النظافة في الشركة وطلبت منه تنظيف وغسل السيارة، وكان بداخلها مبلغ 3 آلاف درهم.

وبعد أن استلمت السيارة اكتشفت اختفاء المبلغ فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض على المتهم في نفس اليوم، وأقر بقيامه بسرقة المبلغ من السيارة وتحويله إلى بلده، حيث انتقلت الشرطة إلى مقر سكنه وعثرت على إيصالات تحويل مبالغ مالية بقيمة 3 آلاف درهم، وتم التحفظ عليها.