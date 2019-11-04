خليجي يعتدي على رجال الشرطة ويرفض علاجه من النزيف

المصدر: دبي - شيرين فاروق

اعتدى خليجي على اثنين من رجال الشرطة بالضرب والسب، لرغبتهما في علاجه من نزيف في يده، ورفض تلقي العلاج بعد استدعاء الإسعاف محاولاً الهرب، ووجهت له تهمتي التعدي وسب موظف عام أثناء تأدية مهامه، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المجني عليه الأول، أفاد بأنه أثناء وجوده على رأس عمله، ورد بلاغ من العمليات، مفاده وجود مشكلة في أحد الفنادق في منطقة الاختصاص، وعلى الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، وشاهد المتهم ومعه امرأة، يخرجان من الفندق، حيث كانت الدماء تسيل من يده، وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فتم طلب سيارة إسعاف، إلا أنه بعد وصول السيارة، رفض تلقي العلاج بداخلها، وأبدى مقاومة شديدة، وكان في حالة صراخ، وتم تقييده وإدخاله إلى دورية الشرطة، وأثناء ذلك، كان يقوم بالسب والتلفظ بألفاظ نابية.

فيما أكد المجني عليه الثاني يعمل في شرطة دبي، أن المتهم أبدى مقاومة شديدة بسبب عدم رغبته في اقتياده في سيارة إسعاف أو دورية الشرطة، وتضمن ملف الدعوى صحيفة سوابق المتهم.