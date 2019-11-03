هاتف محمول و40 درهماً يقودان آسيويين للحبس سنتين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن عامين على شابين من الجنسية الآسيوية في قضية سرقة هاتف محمول و40 درهماً من أحد العمال في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتشير أوراق القضية إلى قيام الشابين بإيقاف أحد العمال خلال سيره بجانب سكن العمال الذي يقيم فيه بمنطقة الجزيرة الحمراء، وطلبا منه ولاعة سجائر وكان هدفهما إخراج محفظة النقود التي يحملها المجني عليه، حيث بادراه بالدفع على الأرض والاستيلاء على هاتفه ومحفظة النقود، إلا أن محاولة هروبهما بواسطة الدراجة الهوائية باءت بالفشل بعد ما تمسك بها المجني عليه ليطرح المتهم الثاني أرضاً قبل أن يحاول المتهم الأول الفرار من موقع الحادث ليمسك به عمال آخرون بعد استجابتهم لاستغاثة المجني عليه.

واعترف المتهمان خلال مراحل التحقيق بارتكاب الجريمة آملين أن تنجح خطتهما في الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، إلا أن أحلامهما تبخرت بعد القبض عليهما وتقديمهما لمركز الشرطة التي حولت ملف القضية للنيابة المختصة التي وجهت لهم تهم الاستيلاء على مال الغير والتعدي على جسد المجني عليه.