تبرئة شاب عربي من تهمة الاعتداء على سلامة طفل

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

برّأت محكمة جنح أبوظبي شاباً عربياً من تهمة الاعتداء على سلامة طفل عربي يبلغ من العمر 14 عاماً، لخلو أوراق الدعوى من أي دليل شرعي أو قانوني يفيد بأن المتهم اقترف الجرم المسند إليه سوى أقوال المجني عليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بالاعتداء على جسم المجني عليه وإحداث إصابات مرفقة بالتقرير الطبي، حيث أفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً، وطالبت بمعاقبته بقانون العقوبات الاتحادي، وقانون حقوق الطفل وديمة.

وتتلخص وقائع الدعوى بحسب أقوال المجني عليه في أنه صادف 3 شباب لا يعرفهم أثناء قيامه بالسير مع صديقه على كورنيش أبوظبي، وطلبوا منه النزول من فوق الرصيف لإعطائهم المجال للمرور، وبعد أن أعطاهم المجال للمرور وهو يعود للصعود إلى الرصيف مرة أخرى التمس كتفه بكتف أحد الشباب الثلاثة، ومن ثم أتى واحد منهم وضربه على عينه اليمنى ولاذ الجميع بالفرار

ورأت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل شرعي أو قانوني يفيد بأن المتهم اقترف الجرم المسند إليه سوى أقوال المجني عليه، الأمر الذي تقضي معه الحال ببراءة المتهم من المسند إليه.