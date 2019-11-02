إسعاف 5 أشخاص أصيبوا بحادث تصادم مركبتين في جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب فرق الدفاع المدني وشرطة رأس الخيمة، اليوم، إلى حادث تصادم مروع بين سيارتين في منطقة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، نتج عنه 5 اصابات منها 2 بليغة وواحدة متوسطة و2 بسيطة.

وتفصيلا استلمت غرفة عمليات الإسعاف الوطني بلاغًا يشير الى وقوع حادث مروري في المنطقة المذكورة مع وجود 5 مصابين في مكان الحادث من ضمنهم مصابا كان محصورا داخل المركبة، وعليه تم إرسال 4 سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول الى مكان الحادث، وقامت طواقم الإسعاف الوطني بإسعاف المصابين في مكان الحادث في الوقت الذي قامت أفراد الدفاع المدني بإخراج الشخص المحصور وتسليمه الى الإسعاف الوطني ليتم نقل جميع المصابين بمركبات الإسعاف الى مستشفى صقر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويناشد الإسعاف الوطني السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافة آمنة.