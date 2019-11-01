بالفيديو.. شرطة دبي تقبض على سارق أوروبي تخفى بزي النساء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن جريمة سرقة نوعية حملت الكثير من المفاجآت، لعصابة اجرامية تخصصت في جرائم السرقة في احد الدول الأوروبية، خططت لارتكاب جريمتها بداخل الدولة بعد أن تم توزيع الأدوار فيما بينهم، واعدادهم خطة محكمة تمكنهم من ارتكاب الجريمة دون اكتشافهم، حيث تمكن منفذ الجريمة من سرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم، عبارة عن ساعات ثمينة ومبلغ مالي من أحد الشقق السكنية في الإمارة.

وتمكنت فرق إدارة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من القبض على المتهم الذي نفذ جريمته متخفياً بزي النساء، في أقل من 47 دقيقة من ارتكاب الجريمة.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، بفريق العمل الميداني بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة عاليه للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.

وأكد العميد جمال الجلاف، أن مهما بلغ التخطيط الاجرامي من مستوى في التعقيد والغموض، إلا أن شرطة دبي قادرة على الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها. داعياً المجتمع بأهمية استغلال برنامج "أمن المساكن" وهو خدمة أمنية تقدم من شرطة دبي بهدف تأمين مسكن المشترك في الخدمة اثناء فترة غيابه، كما يتوجه بالنصح إلى عدم ترك المبالغ المالية النقدية الكبيرة في المساكن وأن تودع في البنوك.