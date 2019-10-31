وفاة آسيوي بعد سقوط مركبته من مبنى قرية الشحن بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى شخص من الجنسية الاسيوية، اليوم، إثر سقوط مركبته من الطابق الثالث في مواقف قرية الشحن في مطار دبي، وسقطت المركبة أثناء محاولته ايقافها في المواقف، حسب ما أظهرته المعاينة الأولية للحادث.

وأفاد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن بلاغاً ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات حوالي الساعة الثامنة تقريباً من صباح اليوم، يفيد بسقوط سيارة من مواقف قرية الشحن بمطار دبي، وعليه توجهت دوريات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رجعت إلى الخلف ما تسبب في سقوطها من الأعلى ووفاة السائق إلى جانب أضرار مادية أخرى.

وأضاف أن الحادث لا يزال تحت المتابعة الشرطية، والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الرئيسية لوقوعه