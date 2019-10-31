شاهد.. سائق يفقد السيطرة بسبب الهاتف

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة - أبوظبي فيديو توعوي حول مخاطر انشغال السائقين بالهاتف أثناء قيادة المركبة.

موضحة أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى تشتت الذهن وعدم التركيز ما يشكل خطورة بالغة على السائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق، الأمر الذي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.