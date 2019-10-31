تلاسن بين عاملين يقود إلى جريمة قتل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن المؤبد على شاب من الجنسية الآسيوية لاتهامه بقتل صديقه في سكن العمل، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، وتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة تعاطي المشروبات الكحولية.

وتشير أوراق القضية، إلى اعتراف المتهم خلال مراحل التحقيقات بارتكاب الجريمة عقب التلاسن مع المجني عليه داخل غرفة سكن العمال التي يسكنان فيها معاً، حيث ارتفعت حدة الحديث بينهما، ليسارع المتهم إلى المطبخ وإمساك السكين وطعن المجني عليه بالسكين مرتين.