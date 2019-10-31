10 سنوات سجناً لابن عذّب أمه حتى الموت بالتعاون مع زوجته

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات على موظف آسيوي (29 عاماً)، وزوجته (28 عاماً)، أدينا بالتسبب في وفاة والدته بتعذيبها بالضرب والحرق، حتى أصاباها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى.

وأوضحت شاهدة عيان أن زوجة الابن (المتهمة الثانية) حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها جارتها، وتريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، وبعد يومين اتجهت إلى غرفة نشر الملابس، ففوجئت بامرأة مسنة بحالة يرثى لها.