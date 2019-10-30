ضبط المتسبب في حادث أودى بحياة شقيقين مواطنين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حرص القيادة وكل موظف في شرطة رأس الخيمة على توفير أعلى معايير الامن والسلامة للمواطنين والمقيمين في طرقات الإمارة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر .



وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود إدارة المرور والدوريات التي نجح منتسبوها في ضبط سائق من إحدى الجنسيات الآسيوية تسبب في وقوع حادث انحراف وتدهور مركبة أسرة مواطنة ما نجم عنه وفاة شقيقين وإصابة 4 سيدات بإصابات بليغة على شارع الشيخ محمد بن زايد.



وكشف اللواء بن علوان، أنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة مرورية وبحث وتحري بعد الحادث فورا وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي وشرطة أم القيوين، وبعد استكمال اجراءات التخطيط والتدقيق والبحث والتحري وأخذ افادات الشهود والمصابين من ضحايا الحادث، تم ضبط المتسبب وتمت إحالته إلى نيابة السير والمرور لاستكمال إجراءات القضية، لتقديمه للعدالة.



وأكد أن التسبب في وفاة أو إصابة اشخاص اثناء استخدام الطريق تعد جرائم مرورية يعاقب عليها القانون، حيث ان هذا الحادث المفجع ترك أثراً بالغاً في نفوسنا ، وستظل الشرطة هدفها تحقيق الأمن والطمأنينة لكل من يستخدم الطريق وتقديم كل من تسول له نفسه المساس والعبث بذلك للعدالة.

وحول تفاصيل الواقعة أشار العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة إلى تمكن الفرق المختصة من تحديد هوية سائق آسيوي (٣٨ عاما) تسبب في الحادث المروري الذي أودى بحياة الشقيقين المواطنين ( 23 عاما و 11 عاما ) وإصابة 4 أخريات بإصابات بليغة على شارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة.



ولفت إلى أن الجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل المكلف تكللت بالنجاح بعد أن تم تحديد رقم السيارة المتسببة بالحادث وهوية سائقها الذي يعمل بوظيفة حارس أمن في إحدى إمارات الدولة، موضحا أن ملابسات الحادث تمثلت في ضغط السائق الآسيوي على الفرامل دون سابق إنذار أثناء سيره أمام مركبة الأسرة المواطنة التي كانت تقودها مما تسبب في ارتباكها وانحراف المركبة وتدهورها وسقوط الضحايا وهروب المتسبب من المكان .



وأضاف أنه تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة واتخاذ اللازم بحق السائق الآسيوي المتسبب بالحادث ، داعيا السائقين ومستخدمي الطرق إلى التقيد والالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية وبالسرعات المحددة في الطرق تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة وحفاظا على سلامة الجمهور.