ضبط 4 أفارقة حاولوا سرقة صراف آلي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استطاعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط (4) أشخاص من الجنسية الأفريقية حاولوا سرقة مبالغ مالية من أحد أجهزة الصراف الآلي، بإحدى مناطق الإمارة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وتفصيلاً أشار العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بأنه ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بتعرض أحد أجهزة الصراف الآلي في أحد المناطق الخارجية بالإمارة، للعبث به و إتلافه، و محاولة لسرقته، وعلى الفور تم توجيه الجهات المختصة لموقع الجهاز، وتبين فعلاً محاولة إتلاف جهاز الصراف وقطع أسلاكه الكهربائية، وبعض آثار الخلع والكسر عليه، لكن لم يتمكن الفاعل مع فتحه أو سرقة محتوياته من مبالغ مالية.

وأضاف وجهنا بتشكيل فرق عمل ميداني برئاسة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط وأفراد إدارة التحريات، لتتبع خيوط الجناة، وبالفعل تم التوصل إلى هوية الجناة وهم أربعة أشخاص من الجنسية الأفريقية، حيث توصلت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات إلى مكان تواجدهم، في أحد مناطق الإمارة، و عليه تم تحديد توقيت تنفيذ العملية، وخلال (24) ساعة تم ضبط كافة الجناة، كما ضٌبط بحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، التعدي على جهاز الصراف الآلي، وبمواجهتهم بالأدلة المتوفرة، أقروا بمحاولتهم سرقة جهاز الصراف الآلي إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية أنه تم إحالة المشتبه بهم مع ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم لينال جزاؤه العادل، ولنؤكد بأن رجال الشرطة سيبقون العين الساهرة لحفظ أمن المجتمع، و زيادة شعورهم بالأمن والأمان.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وصول شرطة رأس الخيمة لحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة والأكثر انتشاراً، و ضبطها بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال ما تمتلكه من العنصر البشري المتميز والمؤهل، والمدرب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع، وما قام به فريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، من عمل متقن ومدروس للوصول إلى المشتبه بهم في غضون ساعات قليلة من وقت تنفيذهم للجريمة، فهذا يدل على احترافية رجال البحث والتحري بشرطة رأس الخيمة.