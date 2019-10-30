8 آسيويين يسرقون مستودع ليلا ويتقاسمون المبلغ

المصدر: دبي- شيرين فاروق

استغل 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية عتمة الليل وقاموا بسرقة كابلات كهربائية بقيمة 30 ألف درهم من مستودع إحدى الشركات الكهربائية عبر كسر الأقفال بمقص حديدي ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغ من تنفيذي مبيعات بإحدى الشركات يبلغ أن باب المستودع لا يوجد به الأقفال وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين سرقة 331 كابل كهربائي بقيمة 30 ألف درهم.

وبالاطلاع على الكاميرات في المستودع المجاور تبين قيام 7 أشخاص في منتصف الليل بكسر القفل بواسطة مقص حديدي، والدخول إلى المستودع وسرقة الكابلات ولاذوا بالفرار، فيما اعترف المتهمين بالقيام بالسرقة.