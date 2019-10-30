عقد إيجار مزوّر يكلف موظفاً 92 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكّن شخصان أحدهما من الجنسية العربية والآخر من الجنسية الآسيوية من تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار ونسبه إلى مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي على خلاف الحقيقة واستخدامه في الاحتيال على موظف من الجنسية الأوروبية بأن أوهماه بأن المتهم الأول يمتلك فيلا وتم عرضها للإيجار بعد وضع إعلان في أحد المواقع الإلكترونية، والحصول على 3 شيكات تم تحصيل اثنين منها بقيمة 92 ألف درهم.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة المتهم الأول غيابياً والثاني حضورياً إلى محكمة الجنايات في دبي بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله في محرر غير رسمي للاستيلاء على مال الغير، حيث أفاد المجني عليه (أوروبي يعمل مدير حسابات في أحد الشركات) بأنه قبل حوالي 6 أشهر من تاريخ الواقعة وأثناء ما كان يتصفح أحد المواقع الشهيرة على الإنترنت باحثاً عن فيلا للإيجار عثر على إعلان لفيلا في منطقة حدائق جميرا للإيجار بقيمة 152 ألفاً، وقام بالاتصال بالأرقام المعلنة وأجابه أحد الأشخاص وأكد له أنه صاحب الفيلا وأنه يمكن معاينتها في أي وقت، وبالفعل زار الفيلا وقام بتصويرها فيديو، وأخبره مالك الفيلا الوهمي بأنه سيقوم بإرسال المندوب إليه وبحوزته المستندات، وبناءً عليه تواصل معه أحد الأشخاص وتقابل معه في أحد الأبراج في دبي، وسلمه 3 شيكات.