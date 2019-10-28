ضبط عصابة تخصصت في سرقة أجهزة الدفع الآلي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لم يخطر ببال أحد أن يسرق لصوص أجهزة الدفع الآلي للحصول على الأموال التي بداخلها، إلا أن الأمر بات حقيقة بعد إلقاء القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في هذا النوع من السرقات، وآخرها سرقة جهاز من أمام بقالة، إذ تم استخدام مقص وعتلة حديديين، وتبين أن المبلغ الذي بداخل الجهاز 2925 درهماً فقط.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهم السرقة في الطريق العام ليلاً وحمل أحدهم سلاحاً، وذلك بعدما اعترف الجناة بارتكابهم الواقعة، وأشار المبلِّغ عن الواقعة (موظف من الجنسية الآسيوية) إلى أنه فوجئ، الساعة السادسة صباح يوم الواقعة، بأن جهاز الدفع الآلي أمام السوبر ماركت الذي يعمل به تمت سرقته بالكامل من قِبل أشخاص مجهولين، وعثر على السلسلة الحديدية مقطوعة، فأبلغ صاحب البقالة الذي راجع الكاميرات، وتبين استخدام مجموعة من الأشخاص مقصاً حديدياً، وقص السلسلة المربوط بها الجهاز، وحمله على سيارة بيك أب، ولم تكن أرقام المركبة واضحة، فتم إبلاغ الشرطة.

شهود

وأكد شهود الإثبات القائمين على التحقيقات في شرطة دبي أنه أُلقي القبض على اثنين من المتهمين، واعترفا بسرقة الجهاز ليلاً وحمله إلى إحدى المزارع في إمارة الشارقة وتحطيمه والحصول على الأموال الموجودة بداخله، إذ حصل المتهم الثالث على 300 درهم، فيما حصل المتهم الرابع على 100 درهم، وأكدت التحريات أنهم قاموا بسرقات مماثلة في عدة إمارات وسُجّلت ضدهم بلاغات، وأنهم يستغلون ظلمة الليل وخلو المنطقة من المارة ليقوموا بجريمتهم.