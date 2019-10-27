عربي يستولى على ختم مصرف ويدفع بعدم جدواه

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام شاب عربي بتهمة الاستيلاء على ختم تابع للمصرف الذي يعمل به، وقررت تأجيل نظرها لجلسة الأربعاء 30 أكتوبر الجاري لتجهيز المتهم دفاعه.

وأقر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه قام بالفعل بأخذ الختم الخاص بالمصرف الذي يعمل به علناً أمام الموظفين لنقله إلى فرع دبي، وذلك خلال عملية الدمج بين المصرف وبنك آخر، مشيراً إلى أن كل معاملات المصرف كانت متوقفه تماماً خلال عملية الدمج كما أن الختم الغير مؤرخ موضوع الدعوى ليس له أي فائدة أو أهمية دون توقيع المدير المختص، نافياً أي سوء نية لفعلته.

وأوضح أنه قام بتسليم الختم بالفعل لفرع المصرف في دبي، وذلك بناء على طلب من الإدارة لاستخدام الختم في فرع دبي، مشيراً إلى أنه يعمل بالمصرف منذ إنشائه بالدولة لما يزيد عن 10 سنوات ولم يقم بارتكاب أي مخالفة قانونية في حق المصرف أو مخالفة أي أمر وجه له، كما انه معروف بالخبرة وحسن السير والسلوك.

وخلال جلسة المحكمة التمس المتهم من هيئة المحكمة تكفيله لتمكينه من اعداد دفاعه وجلب محامي، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الطلب لعدم الارتباط، وسمحت له بتصوير ملف الدعوى على ان يقوم بتوكيل محامي للدفاع عنه.