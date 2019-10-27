وفاة مواطن وابنه غرقاً في بحر الشليلة بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق العمل الميداني والمكون من فريق البحث والانقاذ في شرطة أبوظبي، وفريق عمل من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وفريق جوي من المركز الوطني للبحث والانقاذ من انتشال جثتي مواطن (38) عاماً، وابنه 7 أعوام قضيا غرقاً في مياه البحر بمنطقة الشليلة بإمارة أبوظبي .

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع حادث الغرق المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة للعائلة.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات السباحة الضرورية في الشواطئ والأحواض، تجنباً لوقوع حوادث الغرق، ونبهت إلى أن حادثة الغرق قد تقع خلال دقائق معدودة .

وحثت شرطة أبوظبي أولياء الأمور بضرورة مراقبة أماكن وجود الأطفال وعدم السماح لهم بممارسة السباحة بمفردهم دون مرافق وعند ممارستها يجب أن تكون في الأماكن المخصصة بوجود مشرفين ومنقذين على مدار الساعة.