خادمة تسرق أموالاً من بيت كفيلها وتلوذ بالفرار

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي خادمة أفريقية إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة من الكفيل، وقد لاذت بالفرار بعد أن وضعت المسروقات في كيس بلاستيكي.

وتفصيلاً أفادت المجني عليها في التحقيقات أنه في صباح يوم الواقعة توجهت إلى مقر عملها تاركة الخادمة في المنزل وعند عودة ابنتها من الجامعة أفادت الخادمة أنها مريضة، فقامت ابنتها بإعطائها الدواء، وبعدها بـ3 ساعات تقريباً شاهدت الابنة الخادمة تحمل كيساً بلاستيكياً في يدها متجهة خارج المنزل وعندما حاولت النداء عليها لم تُجب، وحين عادت المجني عليها إلى البيت لم تجد الخادمة، ووجدت باب الخزنة مفتوحاً، وقد اختفت قلادة ذهبية بقيمة 700 درهم، ومبلغ نقدي 5 آلاف درهم، وجواز سفرها، وهاتف بقيمة 700 درهم كانت تستخدمه، وعليه قامت بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب السرقة.