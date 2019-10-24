قدّمت بلاغاً ضده فهدّدها بحرق منزلها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة التهديد بارتكاب جناية بحق عاطل خليجي (22 عاماً) هدد خليجية (50 عاماً) بحرق المنزل إذا لم تتنازل عن بلاغ سابق قدمته ضده.

وشهدت المجني عليها أمام نيابة دبي العامة أنها أثناء ما كانت في مقر سكنها تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم وكان يتحدث إليها بصوت مرتفع وفيه نبرة غضب، وقال لها بشكل مباشر متحدثاً باللهجة العامية: «أنتِ بلغتِ عني الشرطة»، فردت عليه بالإيجاب، فهددها المتهم إما أن تتنازل عن البلاغ أو أنه سيذهب إليها في منزلها ويحرقه.

وأضاف ابن المجني عليها في شهادته أن المتهم سبق وأن انتهك حرمة منزل والدته، وعندما أبلغت الشرطة عن المتهم اتصل بها، وسمعه وهو يهددها بصوت مرتفع بحرق المنزل إذا لم تتنازل عن البلاغ، وأخذ الهاتف وتحدث إليه وحدثت بينهما مشادة كلامية أغلق على إثرها المتهم الهاتف.