اعتداء متبادل بين عاملين يفضي إلى عاهة مستديمة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء المتبادل بينهما وتعاطي المشروبات الكحولية، إذ اعتدى المتهم الأول (عامل) على المتهم الثاني (عامل)، بضربه بقطعة حديدية على رأسه ورجله، وأفضى الاعتداء إلى إصابته في رأسه إصابةً جسيمةً، صحبها كسر في الجمجمة، ومن المرجّح أن تحدث لديه عاهة مستديمة.

فيما اعتدى المتهم الثاني على جسم المتهم الأول، بأن أمسكه من رقبته ودفعه بالقوة، فسقط على الأرض، وأحدث به إصابات أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً دون عاهة مستديمة.ووفقاً لشهادة الشهود الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، أكدوا أنهم شاهدوا المتهم الثاني يخرج من غرفته الساعة 12 مساء يوم الواقعة والدم يسيل من رأسه.