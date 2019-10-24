ضبط 965 حقيبة مقلدة في مستودع بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكن مفتشو قسم حماية المستهلك، ومفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، من ضبط 965 حقيبة وقطع سيارات مقلدة، مخزنة في أحد المستودعات بمنطقة أم الثعوب الصناعية، منها 600 حقيبة نسائية لماركات عالمية شهيرة مقلدة، و55 حقيبة نسائية متنوعة الأحجام، إضافة إلى ماركات عالمية أخرى.

كما ضبط المفتشون 10 (كراتين) أكسسوارات وقطع غيار لسيارات متنوعة، تحمل علامة مرسيدس، وضبط 250 قطعة فلاتر مقلدة لـ (تويوتا)، و50 قطعة أخرى مقلدة، وذلك بعد ورود شكاوى إلى الدائرة، تفيد بعملية الغش التجاري في أحد المستودعات لكثير من الحقائب وقطع السيارات المقلدة، فشكلت فريقاً من قسم حماية المستهلك ومفتشي الدائرة، ومن خلال التفتيش والمداهمة للمستودع، تبين صحة الشكوى، فتم مصادرة المضبوطات وإتلافها ومخالفة المضبوطين، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لحماية أصحاب العلامات والماركات التجارية.

«البيان» رافقت مفتشي الدائرة الاقتصادية إلى المستودع، الذي تم مداهمته في منطقة أم الثعوب الصناعية في أم القيوين، لإبراز الجهود التي يقوم بها مفتشو الدائرة من أجل ضبط السوق، حيث تبين أن مؤجر المستودع، يخزن كميات كبيرة من الحقائب المقلدة، وقطع السيارات المقلدة في عملية غش فاضحة، بعيداً عن الأخلاق والوازع الديني والعواقب الوخيمة.