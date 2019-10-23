3 أشهر حبساً لخليجي اقتحم غرفة 3 أوروبيات واعتدى على إحداهن

المصدر: دبي - البيان

أمرت محكمة الجنايات في دبي بحبس زائر خليجي 3 أشهر لاقتحامه مع صديق له غرفة فندقية مجاورة لغرفته، تقيم فيها امرأة أوروبية واثنتان من صديقاتها، وتحرش بإحداهن، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وجنحة انتهاك حرمة ملك الغير، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأفادت تحقيقات النيابة أن بلاغاً ورد إلى الشرطة من إحدى الفتيات من الجنسية الأوروبية تفيد فيه قيام اثنين من الجنسية الخليجية باقتحام غرفتها واثنتين من صديقاتها في أحد الفنادق في دبي، وأن المتهم دخل الغرفة عنوة وقام بإعداد القهوة وكأنه في غرفته أو منزله وأخذ يتبادل معهن الحديث عن جنسياتهن وماذا يفعلن، ثم قام بمحاولة التحرش بها، فيما حاولت الشاهدتان إبعاده إلى خارج الغرفة، وبالفعل قامتا بذلك، إلا أن المتهم عاد بعد ساعتين ودق جرس الغرفة وحاول الدخول برفقة صديقه مرة أخرى، إلا أنهن تمكنّ من إبعادهما، وأكدت التحقيقات اعتراف المتهم بقيامه برفقة صديقه باقتحام الغرفة موقع البلاغ ومحاولة التحرش بالمجني عليها.