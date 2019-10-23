عربي يزوّر شهادة دراسية ويقدمها للخارجية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي متهماً من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير ختم الدولة وطابع مالي واستعماله وإدخاله إلى الدولة مع علمه بالتزوير، وجنحة تزوير محرر رسمي.

وتفصيلاً أفادت أوراق الدعوى قيام المتهم عربي الجنسية، ويعمل مفتش سلامة، بتزوير ختم منسوب صدوره لسفارة الدولة في موطنه الأصلي عن طريق النسخ الإلكتروني، ومهر به شهادة دراسية منسوب صدورها لإحدى الجامعات في بلده، حيث نزع الطابع بما عليه من توقيع وبصمة ختم وإعادة تثبيته بواسطة مادة لاصقة على ظهر الشهادة المنسوب صدروها إلى الجامعة، وقدمه للخارجية مؤكداً صحته.

وأفادت أقوال شاهد الإثبات المكلف بالتحقيقات ورود بلاغ من وزارة الخارجية في دبي، وعند انتقاله إلى هناك برفقه أحد زملائه المكلفين معه بالعمل تبين أن المتهم أبرز شهادة دراسية عليها أختام يعتقد أنها صادرة من كلية الهندسة في إحدى الجامعات في بلد المتهم، وبعد التحقيق مع المتهم أكد أنه استصدر الشهادة عن طريق شخص آخر بـ 3 آلاف درهم.