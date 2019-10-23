موظف يقبل رشوة مقابل شهادة «إنجاز» بناية

المصدر: دبي ـ البيان

أحالت النيابة العامة في دبي أمس 3 متهمين من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات بعد أن تبين قيام المتهم الأول موظف خليجي يعمل في قطاع التفتيش على المباني والتأكد من كفاءة وأنظمة عمل أجهزة الحريق بإصدار شهادة إنجاز، حيث استغل الصلاحيات الموكلة إليه وطلب لنفسه عبر وسيط عربي رشوة قيمتها 15 ألف درهم مقابل تسريع إجراءات تفتيش البناية والإقرار بأنها مستوفية الشروط خلافاً للحقيقة وإخلالاً بواجبات وظيفته.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تزوير في مستند إلكتروني وإصدار شهادة إنجاز، كما وجهت للمتهم الثاني تسهيل وقبول رشوة مقابل 20 ألف درهم، فيما وجهت تهمة إعطاء رشوة للمتهم الثالث عبارة عن 35 ألف درهم لصالح المتهمين الأول والثاني، وتم إحالة المتهمين الثلاثة والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام بعد أن وجهت لهم جناية طلب وقبول رشوة والمعاقب عليها في القانون الاتحادي.