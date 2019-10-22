يهتك عرض أوروبية تحت التهديد

المصدر: دبي- شيرين فارق

أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً إفريقياً (32 عاماً) للمحاكمة بتهمة خطف أوروبية والاعتداء عليها تحت التهديد وهتك عرضها على مدار يومين، وشهدت المجني عليها أنها تعرفت على المتهم عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي واتفقا على اللقاء في أحد المطاعم وتناول العشاء، وفي المكان والوقت المحددين مر عليها المتهم بسيارة أجرة وطلب منها أن تركب معه ليتجها إلى مكان آخر.

وعندما نزلا من السيارة وطلب منها أن تصعد معه إلى البناية حيث يقطن في إحدى الشقق، رفضت ليخرج إبرة من جيبه ويهددها بوخزها بها في جسدها فصرخت إلا أن أحداً غيرهما لم يكن في المكان، ومن ثم صعدت معه إلى الشقة حيث يسكن واعتدى عليها عدة مرات على مدى يومين، وعند القبض على المتهم وبالبحث والتحري عنه تبين أنه سبق إحالته للمحاكمة في قضايا مشابهة، كانت ضحاياه من الجنسية الأوروبية وانه سبق الاعتداء على أوروبية أخرى.