عربي يخترق موقعاً إلكترونياً ويحذف بياناته

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

استمعت بالأمس محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال متهم من جنسية عربية حول اختراقه موقع إلكتروني لإحدى المؤسسات وتغيير الرقم السري وحذف بيانات الموقع، حيث أنكر التهم الموجهة إليه مدعيا أنه لم يعمل لدى المؤسسة المذكورة، في حين أكدت موظفة في المؤسسة أن المتهم عمل لديهم بتصريح قانوني مؤقت لمدة 7 أشهر، وأنه قام بدخول الموقع دون صلاحيات تسمح له بدخوله، مطالبة المحكمة بتأجيل القضية لتقديم إثباتات تؤكد صحة أقوالها، وأمر القاضي بتأجيلها لأسبوعين.





خليجي يتهم اجنبي بضربه بعصا

ومن جانب آخر نظرت بالأمس المحكمة في قضية اعتداء على سلامة الجسم متهم فيها رجل أجنبي قام بضرب آخر خليجي بعصا وأحدث به إصابات أكدها التقرير الطبي، وبمواجهته وسؤاله من خلال مترجم المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، ليتم تأجيل القضية حتى الجلسة المقبلة لسماع أقوال الدفاع.