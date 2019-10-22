خليجي يصفع مراهق لتصرفه المشين في دورة المياه

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وقف بالأمس رجل خليجي أمام قاضي محكمة جنح الفجيرة بعد أن تم استدعاؤه بتهمة صفع مراهق قام باقتحام دورة المياة وهو بداخلها من باب الدعابة ولاضحاك أصدقائه عليه، حيث شرح الرجل حيثيات الواقعة للمحكمة موضحا أنه أثناء تواجده في دورة المياه في إحدى مراكز التسوق سمع أصواتا ومحاولات لفتح الباب ، ليتم فتحه مسببا له إحراجا كبيراً وسط ضحكات المراهق وأصدقائه مما دفعه إلى صفعه مرة واحدة ، للتصرف المستفز وغير المقبول من قبل المراهق ، وعليه أمرت المحكمة بتاجيل القضية حتى الجلسة المقبلة.