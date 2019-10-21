ضبط أفريقي بحوزته مليونين و230 ألف دولار مزيفة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكّنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الأفريقية، بحوزته مليونين و230 ألف دولار مزيفة، كان ينوي الاحتيال بها على بعض الأشخاص، بعد إيهامهم بقدرته على مضاعفة الأموال، حيث أحبطت الشرطة محاولته، وعثرت معه على الدولارات المزيفة، وقفازات بلاستيكية وسائل كيميائي وخزنة حديدية صغيرة، وإبرة بها مادة سائلة، بالإضافة إلى ورق قصدير.

وجاء في أوراق الدعوى، التي تمت بناء عليها إحالة المتهم من النيابة إلى محكمة الجنايات في دبي، أنه وردت معلومات إلى شرطة دبي، بوجود شخص أفريقي الجنسية، يقوم بالترويج بقدرته على مضاعفة الأموال، حيث تواصل معه أحد المصادر وأوهمه بأنه يرغب في الاستفادة من قدراته، وتم تحديد موعد في أحد الفنادق في منطقة المرقبات، وعندما دخلا الغرفة، داهم فريق من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المكان، وألقي القبض على المتهم وبحوزته مجموعة من الأدوات التي يستخدمها في عمليات الاحتيال على ضحاياه،

وعثر على عملات مزيفة، كما عثر على قفازات بلاستيكية وسائل كيميائي وخزنة حديدية صغيرة وورق قصدير، وإبرة بها مادة سائلة، واعترف المتهم بأنه كان ينوي خداع المصدر، والاستيلاء على أمواله بادعاء قدرته على مضاعفة أي مبلغ، وتم تحويل العملات المضبوطة إلى الأدلة الجنائية، التي أفادت بأن العملات المزيفة قد تخدع الأشخاص العاديين، كما تبين أن المادة التي تستخدم في إزالة الألوان من العملات النقدية، عبارة عن أسبرين وفيتامين ج.