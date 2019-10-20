تنافس على تجارة مشروبات كحولية ينتهي بالقتل

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قضية اتهام 12 آسيوياً بقتل شخص والشروع في قتل ثانٍ بعد أن قاموا بخطفهما من إحدى المناطق الصناعية بالدولة والاعتداء عليهم باستخدام أنابيب حديدية وقطع خشبية، وذلك للتنافس بينهم على تجارة المشروبات الكحولية، وقررت تأجيل القضية للاستماع للشاهد الثاني بجلسة 29 أكتوبر الجاري.

واستمعت محكمة الجنايات إلى الشاهد الأول وهو أحد المجني عليهما، وأوضح أنه تم اختطافه أثناء تواجده بمنطقة صناعية، حيث ترجل المتهمون من سيارة ذات دفع رباعي وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وأدخلوه عنوة إلى الصندوق الخلفي للمركبة مع 4 من المتهمين، وحينها التقى بالمجني عليه الذي توفي وكان يجلس بمنتصف المقعد الخلفي للمركبة محاطاً باثنين من المتهمين وظهرت عليه آثار الاعتداء، حيث كان ينزف من رأسه، و«حينها قام أحد المتهمين بنهري ومنعني من إطالة النظر للمجني عليه».

وأضاف: "كانوا يسألوننا عن تجارة بيع المشروبات الكحولية وسط الاستمرار في الاعتداء علينا، ثم توجهوا إلى منطقة رملية مظلمة وأنزلوني فيها وسلموني بعد الاعتداء علي لمدة تزيد على نصف ساعة في تلك المنطقة إلى ثلاثة آخرين وأدخلوني فيها عنوة ثم أنزلوني على الطريق العام في منطقة صناعية، فقمت بالاستنجاد بسائق «تاكسي»، حيث إنهم سرقوا هاتفي وما أملكه من أموال، واتصلت بصديق من هاتف السائق وأبلغنا عن المكان الذي يسكن فيه، وقام السائق بإيصالي إليه، ومكثت بمسكن صديقي 3 أيام وبعدها توجهت لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج ثم قمت بالذهاب إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

ولدى سؤال هيئة المحكمة عن عدم قيامه بإبلاغ الشرطة فور تركهم له، أجاب بأنه مخالف لإجراءات الإقامة بالدولة، وخشي أن تقبض عليه الشرطة، موضحاً أنه لم يعلم بوفاة المجني عليه إلا بعدما أخبره رجال الشرطة في التحقيقات.

ومكنته هيئة المحكمة خلال الجلسة بالتعرف على المتهمين عن قرب، وتعرف على 4 منهم، مبيناً أن عملية اختطافه والاعتداء عليه استمرا نحو ساعتين، مشيراً إلى أنه حاول الهروب منهم أكثر من مرة إلا أنهم تمكنوا من إحكام قبضتهم عليه.