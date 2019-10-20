أوهمها الفوز بجائزة مالية كبرى وسلبها 390 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

لم تكن تعلم أن إدلاءها بمعلومات حسابها البنكي سيكلفها خسارة 390 ألف درهم، بعدما تلقت اتصالاً من شخص مجهول، أخبرها بأنها فازت بجائزة مالية كبرى، فبدون تردد أفصحت له عن رقم حسابها البنكي، وبعض البيانات السرية، وتناست تشديدات وتنبيهات حملات الأجهزة الأمنية، ليستخدم المجهول الحساب لصالحه، وتحويل مبالغ مالية كبيرة لـ 7 أشخاص آخرين، دون معرفة الأسباب الحقيقة من وراء تلك التحويلات.

وبعد أن علمت بوجود سرقة لمبلغها، أبلغت الجهات المختصة للتحقيق في واقعتها، فكان الوقت قد تأخر على الإبلاغ عن المحتال الذي فر هارباً، ولا يزال مجهولاً في أوراق القضية التي أسدلت محكمة النقض الستار عليها، لعدم إثبات ارتباط الأشخاص الذين حولت لهم الأموال بالمحتال المجهول، الذي لا أثر له.

وقضت محكمة نقض أبوظبي ببراءة الـ 7 أشخاص المتهمين بقضية الاحتيال المالي، بعد أن اتهموا بالتواصل مع مجهول عن طريق الشبكة المعلوماتية للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي قدره 390 ألف درهم.