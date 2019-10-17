يدفع 25 سنة من عمره بالسجن لقاء شريط بـ500 درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

سيقضي متهم 25 عاماً من عمره في السجن، بعد أن ألقي القبض عليه وهو يحاول بيع شريط بمبلغ 500 درهم، يحتوي على 12 كبسولة من مخدر "لاريكا"، حيث أدانته المحاكم الاتحادية الثلاث (الابتدائية – الاستئنافية – والعليا) بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بعد ورود معلومات سرية، تفيد بأن المتهم يقوم بالترويج لشريط مخدر من نوع "لاريكا" يحتوي على 12 كبسولة بمقابل 500 درهم، لتشرع الجهات الأمنية في إجراءات تحديد هوية المتهم، وإعداد كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة.

وخلال الجلسة، أفاد شاهدا الاثبات (ضابطا الشرطة) : أن المصادر السرية ، أكدت أن المتهم يحوز كمية من المؤثر العقلي لاريكا ويقوم ببيعها، وأنه اتفق مع أحد مصادرهم السرية على بيع شريط واحد مقابل 500 درهم وأنه بناء على هذا الاتفاق تم تشكيل فريق لضبط المتهم، حيث تم تزويد المصدر السري بمبلغ 500 درهم وفي الوقت والمكان المحددين تقابل المصدر السري مع المتهم وقام المتهم بتسليم المصدر السري شريطا به 12 كبسولة لاريكا واستلم مبلغ 500 درهم، ليم ضبطه بعد ذلك.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه، ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، استأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت المحكمة الاتحادية في حيثيات حكمها بأن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ثابتة بحق المتهم من الأدلة المستمدة من اعترافه بمحضر الاستدلالات أنه ألقي القبض عليه في يوم الواقعة عندما قام ببيع شريط من نوع لاريكا يحتوي 12 كبسولة بمقابل 500 درهم ، وهو ما أكدته أقوال الشهود.

وأوضحت أن حكم الإدانة خلص عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار بعد أن بين عناصر الواقعة ومنها الفعل المادي والقصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة وقصد الاتجار وتصدى لدفاع المتهم ورد عليه برد سائغ بما له أصله الثابت بالأوراق.