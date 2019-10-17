بالصور: السيطرة على حريق بناية في أم القيوين دون إصابات

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الشقق بمنطقة الروضة بأم القيوين، دون أن يسفر الحادث عن إصابات بشرية.

وتفصيلا، تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 10:35 صباحاً، يفيد باحتراق إحدى الشقق ببناية الريم بمنطقة الروضة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء البناية من القاطنين بها وبلغ عددهم 120 شخصا وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.



وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجل أي اصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية مؤكداً أن نجاح انجاز المهمة تم بالتعاون شرطة أم القيوين والاسعاف الوطني والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.



وأضاف الدكتور بأنه تم توفير مسكن مؤقت للأسر التي تضررت منازلهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر فرع أم القيوين



وأشرف على الحادث اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القوين والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين وبحضور كل من العميد حميد مطر بن عجيل والعقيد عبيد علي بن فاضل والمقدم أحمد سالم بن شقوي نائب مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين والرائد أحمد محمد بوهارون ضابط مركز الإدارة.