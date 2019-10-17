6 أشهر والإبعاد لآسيوي تحرّش بموظفة وهددها بالقتل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أمرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بمعاقبة شاب آسيوي (25 عاماً) بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد أن أدانته بالتحرش بموظفة آسيوية (28 عاماً)، وتهديدها بالقتل في حال لم تقبّله.

ووفقاً لأوراق القضية شهدت المجني عليها أنها تعرفت على المتهم من خلال العمل، وحصل المتهم على رقم هاتفها عن طريق زميل له في العمل، وقبيل الواقعة بعدة أشهر تواصل معها المتهم، وطلب منها أن تقوم بتعليم أحد أقربائه على علوم الحاسب الآلي، ولكن قريبته لم تحضر ولم يعاود المتهم الاتصال بها إلى يوم الواقعة.

وبينما كانت تتجهز لحضور حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها اتصل بها وأخبرها أنه غير مرتبط بمواعيد، فطلبت منه أن يوصلها إلى مكان عيد الميلاد فوافق على الفور، وفي الطريق غيّر مساره وأوقف السيارة في منطقة مظلمة وتحرش بها، وطلب منها أن تقبّله، وعندما اعترضت هددها بالقتل بسكين ثم التخلص منها إذا لم تنفذ طلبه، فأطاعته حتى تمكنت من النزول من السيارة والهروب منها.