تسبب في فصله من عمله فأضرم النار بسيارته

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

حددت محكمة استئناف أبوظبي جلسة 27 أكتوبر الجاري، لنظر قضية اتهام آسيوي 30 عاماً بإضرام النار في سيارة زميل سابق في العمل 56 عاماً.

وذلك بعد تسببه في فصله من عمله على حد قوله في اعترافاته بمحضر أدلة الإثبات وأقوال المجني عليه والشاهد، فحمله هذا الفعل على شرب الخمر وسكب مادة بترولية (بنزين) على غطاء المحرك وإضرام النار في المركبة ثم لاذ بالفرار.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 30 سبتمبر الماضي، بمعاقبة المتهم بعد التعديل والوصف بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

ودفعت محامية المتهم هدية حماد، أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم كونها تمت تحت ضغط، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بمواد الاتهام في حق المتهم، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، والقصور في التحقيقات، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وتناقض تقرير الأدلة مع أقوال المجني عليه وشاهد العيان.

وأوضحت أن تقرير المعاينة الفنية بين أن الحريق في المركبة نشب بإيصال مصدر حراري كافٍ لإشعال مكونات منطقة بداية الحريق، والذي ينفي أقوال الشاهد والمجني عليه واعترافات المتهم الباطلة، والتي جاء فيها أنه استخدم مادة البنزين وسكبها على غطاء المحرك ثم أضرم النار فيها.

والتمست وكيلة المتهم بالقضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في قضائها.