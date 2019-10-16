يعرض 45 مليوناً عملات أجنبية مزورة للبيع

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أصدرت محكمة جنايات دبي، اليوم حكما بالحبس 6 أشهر والغرامة 200 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ضد إفريقي أدين في قضية تزوير وبيع 45 مليوناً من الدولارات واليوروهات ، مقابل 12 مليون درهم.

وتعود أحداث القضية إلى شهر إبريل الماضي حيث وردت معلومات موثقة عن أحد الأشخاص يحمل جنسية إفريقية يقوم بتزوير عملات نقدية من خلال إيهام زبائنه بمضاعفة أموالهم، حيث قامت فرق من شرطة دبي بإعداد كمين لضبط المتهم متلبساً بجرمه، وتم الاتفاق معه على موعد ومكان اللقاء، حيث أحضر المتهم عينة من الأوراق المالية متنوعة بين دولار ويورو، لكنها مختلفة عن لون العملات الأصلية، وبحسب إفادة أحد أفراد الكمين الشرطي "الزبون المحتمل" فإن المتهم اتفق على تسليم العملات بحالتها الصحيحة خلال نصف ساعة من الاتفاق، شرط أن يتحمل الشرطي (الزبون المحتمل) تكاليف السائل الذي يحول الأوراق المالية، فقام المتهم بإحضار عينة الأوراق المالية وتم الاتفاق بين الطرفين بشراء 45 مليون نصفهم دولار ويورو بسعر 12 مليون درهم.

وتابع الشرطي قائلا إنه خلال الاتفاق تم إعطاء إشارة إلى الكمين الذي أعد فقام أفراد الشرطة بالقبض على المتهم وبتفتيش مركبته تبين وجود رزم من أوراق مالية مزورة من فئة 100 دولار وأخرى من فئة 500 يورو بعضها أسود اللون والأخرى خضراء.