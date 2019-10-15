يقطعون أجهزة استشعار المنتجات لتنفيذ سرقتهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ظن أشخاص من الجنسية العربية أنه يمكن لهم السرقة من سوبر ماركت شهير وسط الازدحام دون اكتشاف فعلتهم، بل أخذوا سكيناً من السوبر ماركت نفسه من قسم أدوات المطبخ، واستعملوه في قطع أجهزة الاستشعار المربوطة بالمسروقات، إلا أن يقظة حارس الأمن واشتباهه فيهم أحبطا جريمتهم، فيما هرب ثالث.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي شخصين من الجنسية العربية، وثالثاً هارباً إلى محكمة الجنايات، بعد اعترافهما في التحقيقات بسرقة أجهزة وملحقات هواتف نقالة بقيمة 3298 درهماً، بعد أن قطعا خلسةً أجهزة الاستشعار الموجودة في البضائع المعروضة، ووضعوها في حقائبهم، وتوجهوا إلى باب الخروج دون المرور على طاولات المحاسبة، واشتبه فيهم حارس الأمن الذي طلب منهم تفتيش الحقائب، وعثر داخلها على المسروقات، وتم التحفظ على قرص مدمج مأخوذ من كاميرات المراقبة في المحل الذي وقعت فيه السرقة يبين قيام المتهمين بالواقعة.