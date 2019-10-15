رفضت أن يهتك عرضها فهددها بالقتل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كدمات في عينها اليسرى وطعن بسكين صغير في إصبع قدمها اليمنى وتهديد بالقتل في سيارة داخل ساحة ترابية، تلك كانت جزءاً من الإصابات التي أحدثها موظف خليجي 35 سنة ضد صديقته عربية الجنسية 31 سنة والتي تربطه بها علاقة سطحية، وذلك نتيجة عدم انصياعها لطلباته غير المشروعة نظراً لعدم وجود علاقة شرعية بينهما، مما دفع المتهم بالاعتداء على المجني عليها محدثاً بها إصابات في أماكن متفرقة في جسدها بعد تهديدها بالقتل، في حين قاومت بتبادل اللكمات معه حتى أصيبت بنزيف في إصبعها وكان هذا السبب الوحيد الذي أفاق المتهم من الحالة التي كان عليها.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي متهماً خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهم هتك العرض بالإكراه وارتكاب جناية مصحوبة بالتهديد بالقتل، وذلك بعدما شهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنه تربطها علاقة سطحية بالمتهم منذ أكثر من عامين وأنها التقت به مرتين أو ثلاث قبل الواقعة نظراً لأنه صديق صديقتها، وأنه في نفس يوم الواقعة تواصل معها وطلب مقابلتها في دبي بشأن أمر مهم، وبالفعل اتفقا على اللقاء في مواقف خلف فستيفال سيتي في دبي وكانت الساعة العاشرة مساء وطلب منها المتهم أن تجلس في سيارته وبعد إلحاح منه قامت بذلك وبدأ التحرك ناحية كافتيريا قريبة بحجة أنه يريد تناول الطعام معها وفي تلك الأثناء أخبرها أنه يعرف شخصيات مهمة وأنه سيساعدها مادياً فأخبرته أنها ليست في حاجة للمساعدة.

وراح يحكي لها عن طلاقه لزوجته وقام بالتحرك بالسيارة إلى إحدى الساحات الترابية المظلمة، وعندها بدأ يتحرش بها وطلب منها القيام بأفعال مخلة تجاهها فرفضت ليبدأ بالاعتداء عليها وضربها على عينها اليسرى واستمر في الاعتداء عليها وهي تحاول مقاومته حتى أخرج ميدالية المفاتيح من السيارة وكان بها سكين صغير وهددها بأنه سيقوم بقتلها إذا لم تنصاع له، وحاولت فتح باب السيارة إلا أن المتهم أغلقه من الداخل، وأثناء مقاومته أصيبت بجرح في إصبع قدمها اليمنى بالسكين الذي كان يحمله وعندما رأى الدم وصراخها توقف وتأسف لها وأرجعها إلى سيارتها وقام بأخذ هاتفها ومسح جميع الرسائل والاتصالات بينهما، وأفادت المجني عليها أنها أخبرت صديقتها بما حدث ونصحتها بالتوجه للشرطة وفتح بلاغ وبناء عليه طلبت منها الشرطة تقريراً طبياً والذي جاء فيه وجود كدمات في مناطق متفرقة من الجسم وجرح في الإصبع الثاني من القدم اليمنى.