يقتل ابن خاله بذريعة سوء معاملته

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لابن خاله الذي كان يقيم معه في نفس الشقة، بعد أن قام بطعنه عدة طعنات نافذة في الصدر أدت إلى الوفاة مبرراً ذلك بأن المغدور كان يعامله بطريقة سيئة وأنه طلب منه تنظيف الغرفة فلم يقم بذلك فاستل السكين من المطبخ وقام بطعنه.

وتفصيلاً أفادت أوراق الدعوى ووفقاً لأقوال أحد الشهود الذي كان في نفس الشقة، بأنه في نفس يوم الواقعة استيقظ على صراخ المجني عليه وهو يردد طلب الاستغاثة فجرى إلى غرفة النوم فشاهد المتهم ممسكاً بسكين ويوالي طعن المجني عليه فحاول الإمساك به حتى تمكن من إبعاده واستفسر منه عن سبب القيام بذلك فأجاب عليه بكلمة «حصل»، وقام الشاهد بطلب المساعدة من الشاهد الثاني إلا أن الأخير غادر الشقة، وعندما استدعته الشرطة شهد بالتحقيقات أنه بتاريخ الواقعة سمع استغاثة الشاهد الأول وهو يطلب المساعدة فخرج واستغاث بأحد الأشخاص الذي قام بدوره بالاتصال بالإسعاف والشرطة التي حضرت على الفور وأنه صعد بصحبة الشرطة والإسعاف إلى الشقة محل الجريمة وشاهد المتهم يجلس خارج الشقة ملطخاً بالدماء ويردد عبارة «المخ لم يكن يعمل».

وأفاد شاهد الإثبات يعمل في شرطة دبي أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح يوم الواقعة عن وجود حادث قتل في إحدى الشقق بمنطقة هور العنز وتم الانتقال إلى مكان الواقعة وشوهد المغدور به ممدداً على ظهره في غرفة النوم وبه عدة طعنات متفرقة في صدره وبطنه وقد فارق الحياة، في حين كان المتهم جالساً بجانب الباب وبه إصابة أسفل ركبته اليمنى عبارة عن قطع سفلي وتم العثور على أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين، وأن الشاهد أنكر قيام المغدور بطعن المتهم قبل وفاته وهو الأمر الذي أكده المتهم الذي أقر بفعلته مشيراً إلى أن إصابته ناتجة عن محاولة مقاومة المجني عليه له.