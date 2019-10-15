مدرسة خاصة تنعى حارس أمنها إثر حادث أليم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

نعت المدرسة الامريكية الدولية بدبي أحد أفراد طاقم الحراسة الأمنية لديها، الذي توفي إثر وقوع حادث صباح يوم الاثنين الماضي، خارج إحدى البوابات الخارجية للمدرسة، بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

وتقدمت المدرسة بخالص عزائها ودعواتها لعائلة الفقيد وقدمت الدعم لأعضاء فريق الأمن في هذا الوقت العصيب لتخطي هذا الظرف.

ومن جهتها قالت كلير لوسون مساعد مدير مدرسة UAS في دبي ، في رسالة حرصت المدرسة على إرسالها لأولياء الأمور ، إننا نشعر بالحزن تجاه وقوع حادث مؤسف خارج أبواب مدرسة UAS بعد ظهر يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أحد حراس الأمن لدى المدرسة، موضحة أنها تؤازر عائلة حارس الأمن وبقية أعضاء فريق الأمن في هذا الوقت العصيب ، وتقدم لهم دعمها الكامل.

وكان للطلاب موقف إنساني نبيل بعد معرفتهم بهذا الحادث الأليم حيث قاموا بشراء الورود والهدايا البسيطة وتم وضعها في المكان الذي كان يتواجد فيه الحارس بشكل مستمر.