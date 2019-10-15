محكمة الفجيرة تنظر 3 قضايا تعاطي مخدرات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نظرت بالأمس محكمة جزاء الفجيرة 3 قضايا عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية المتهم فيها متهمون من جنسية خليجية. وكانت القضية الأولى المتهم فيها من الجنسية الخليجية بتعاطيه مادة الكريستال المخدرة الذي اعترف فيها المتهم أمام القاضي بتعاطيها دون وصفة طبية، فيما أقر أن تناوله للمؤثرات العقلية جاء بوصفة طبية، مطالباً أجلاً للجلسة المقبلة ليقدم الوصفة الطبية، إلى جانب حاجته الماسة إلى العلاج والتأهيل من الإدمان.

أما القضية الثانية فوجهت فيها النيابة العامة بالفجيرة تهمة تعاطي مادة مؤثرة بالعقل إلى المتهم من الجنسية الخليجية بعد أن أكد تقرير مختبر الفحص الطبي تعاطيه، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهام، ليتم تأجيل القضية حتى الجلسة المقبلة لسماع أقوال الدفاع.

أما القضية الثالثة استمع فيها القاضي إلى أقوال المتهم الأول من الجنسية الخليجية حول تهمتي تعاطيه مادة الهيروين المخدرة وحيازته مؤثراً عقلياً، حيث اعترف بتهمة تعاطيه المخدرات، وان حيازته كانت بقصد التعاطي فقط وليس الاتجار بها، فيما أنكر المتهم الثاني في القضية تهمتي التعاطي والحيازة لمادة مخدرة، حيث قدم محامي الدفاع عن المتهم الثاني مذكرة وضح فيها براءة موكله والتمس من المحكمة تكفيل المتهم لحين الفصل في القضية.